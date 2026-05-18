إصابة ثالثة تهدد مشاركة نوير في كأس العالم

يغيب حارس مرمى وقائد بايرن ميونخ، مانويل نوير، مجدداً عن الملاعب بسبب إصابة في ربلة الساق اليسرى تعرض لها السبت، قبل أسبوع من نهائي كأس ألمانيا.

لم يُحدد بايرن ميونخ مدة غياب نوير (40 عاماً)، ويواجه شتوتغارت في نهائي الكأس في برلين السبت، ساعياً لتحقيق ثنائية الدوري والكأس للمرة الـ14 في تاريخه.

وتم استبدال نوير الذي مدد قبل يومين عقده مع بايرن لموسم آخر حتى صيف 2027، في الشوط الثاني خلال الفوز الساحق على ضيفه كولن 5-1 في الجولة الأخيرة من "البوندسليغا"، بعد شعوره بألم في ربلة ساقه اليسرى.

وهي المرة الثالثة في غضون أسابيع قليلة التي يُجبر فيها الحارس الدولي السابق على التوقف عن اللعب، وجميعها بسبب إصابة في ربلة ساقه اليسرى.

في منتصف فبراير، تم استبدال نوير بين الشوطين في مباراة ضد فيردر بريمن، وعاد إلى الملاعب في أوائل مارس لمواجهة بروسيا مونشنغلادباخ، لكنه اضطر مجدداً لمغادرة الملعب بين الشوطين، ليغيب عن مواجهتي ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا الإيطالي.

واعتزل نوير دولياً بعد أسابيع قليلة من أمم أوروبا 2024 التي استضافتها بلاده، لكن الشائعات حول احتمال عودته إلى المنتخب الألماني للمشاركة في مونديال 2026 تتزايد بقوة في الأيام الأخيرة.

وبحسب الصحافة المحلية، فإن الفائز بمونديال البرازيل 2014 مدرج ضمن قائمة موسعة تضم 55 اسماً، رُفعت إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في وقت سابق من هذا الأسبوع والتي سيختار منها المدرب يوليان ناغلسمان تشكيلته النهائية التي تتراوح بين 23 و26 لاعباً، بالإضافة إلى بدلاء محتملين في اللحظات الأخيرة في حال الإصابات.

ومن المتوقع أن يعلن ناغلسمان عن تشكيل الخميس المقبل في فرانكفورت.