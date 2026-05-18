غوارديولا: تتويج مانشستر سيتي ببطولة «التاريخ والتقاليد» لحظة رائعة

وصف مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا، تتويج فريقه بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 2026، بأنه لحظة خاصة جديدة تستحق التقدير والاستمتاع بالنسبة للنادي.

وحسم هدف أنطوان سيمينيو الرائع، في الدقيقة 71، الفوز الصعب والمثير 1-صفر على تشيلسي، أول من أمس.

ويعد هذا اللقب الثالث لغوارديولا في كأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر سيتي، والبطولة الكبرى رقم 20 خلال فترته الذهبية في ملعب الاتحاد.

كما جاء هذا الإنجاز بعد فترة قصيرة من التتويج بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، في مارس الماضي.

وعند حديثه عن يوم جديد يضاف إلى ذكريات النادي، أكد المدرب الإسباني أن اللقب يستحق الاحتفال، لكنه أشار إلى عدم وجود وقت للاحتفال الفوري، كما أشاد بتأثير سيمينيو منذ انضمامه من بورنموث في يناير الماضي.

وقال غوارديولا في تصريحات للموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر سيتي: «نحن سعداء للغاية، هذه البطولة رائعة جداً بما تمثله من تاريخ وتقاليد».

وأضاف: «الفوز بالبطولة أمر مميز، لكن كان لدي شعور أننا قدمنا أداء أفضل الموسم الماضي أمام كريستال بالاس، وقبل موسمين أمام يونايتد، لكن مثل هذه المباريات يتم حسمها بفوارق صغيرة للغاية».

وتحدث غوارديولا عن سيمينيو، حيث قال: «منذ وصوله، يمتلك أنطوان حساً تهديفياً رائعاً، ويمكنه اللعب في ثلاثة مراكز مختلفة، وفي المباراة الأخيرة قدم إنهاء مذهلاً».

وأردف: «الهدف كان مهماً للغاية، كانت لقطة تبادل بسيطة، عادة ما يرسل الكرة إلى إرلينغ هالاند، لكنه يمتلك ذلك الحس، وكان هدفاً رائعاً».

وتطرق غوارديولا إلى الصعوبات التي واجهها فريقه خلال التحضير للمباراة، قائلاً: «تشيلسي حصل على سبعة أيام للتحضير للنهائي، بينما أمضينا ست ساعات في السفر بالقطار، هذه مشكلة في هذا البلد. أعتقد أننا تصرفنا بشكل جيد، وكنا ثابتين، والنهائيات تحسم بفوارق بسيطة»، ويعد هذا التتويج في ويمبلي لحظة خاصة أيضاً للقائد بيرناردو سيلفا والبديل جون ستونز، اللذين سيغادران النادي هذا الصيف بعد تسع و10 سنوات من الخدمة المميزة على الترتيب.