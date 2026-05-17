مشهد غريب.. خطأ تحكيمي يجبر نيمار على مغادرة الملعب

خرج نيمار عن طوره واضطر إلى مغادرة الملعب بعد خطأ من الحكم الرابع المكلّف بالإعلان عن التبديلات خلال الخسارة الثقيلة لفريقه سانتوس أمام ضيفه كوريتيبا 3-0 الأحد في المرحلة السادسة عشرة من الدوري البرازيلي لكرة القدم، عشية إعلان قائمة السيليساو لنهائيات كأس العالم.

وشارك المهاجم المخضرم (34 عاما) أساسيا، قبل أن يغادر في الدقيقة 65 حين كانت النتيجة محسومة لمصلحة الفريق الضيف، ما ترك نادي ساو باولو على حافة الهبوط.

وقرر مدرب سانتوس كوكا إدخال روبينيو جونيور بدلا من صاحب القميص رقم 31 غونزالو إسكوبار، وفي تلك اللحظة، كان نيمار خارج الملعب لتلقي العلاج، فرفع الحكم الرابع اللوحة معلنا خروج الرقم 10 نيمار بدلا من الرقم 31 إسكوبار.

واحتج نيمار وزملاؤه، أحيانا بحدة، على القرار لدى الحكام، عارضين أمام كاميرات التلفزيون ورقة مكتوبة بخط اليد تظهر أن المدرب طلب خروج إسكوبار.

لكن روبينيو جونيور كان دخل أرض الملعب بالفعل، ولم يعد ممكنا إلغاء التبديل.

