دوري أبطال إفريقيا.. صنداونز يتقدم على الجيش الملكي والإياب في المغرب

حقق ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي تفوقا طفيفا على مضيفه الجيش الملكي المغربي 1-0، الاحد في بريتوريا في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

سجل هدف اللقاء الوحيد اوبري موديبا (37).

وسيلتقي الفريقان ايابا الاحد المقبل على ملعب الامير مولاي عبد الله في الرباط.

ويتطلع كلا الفريقين إلى تحقيق اللقب الثاني في تاريخ كل منهما، حيث افتتح الجيش الملكي ألقاب الاندية المغربية في المسابقة 1985، بينما توج صنداونز باللقب 2016 وكان اخر فريق من خارج شمال القارة يحرزه، قبل سيطرة الوداد المغربي والترجي التونسي والاهلي المصري في السنوات السابقة.

وجاءت المبارة سريعة ومشوقة بأحداثها منذ بدايتها، اذ سيطر أصحاب الارض المدعومين بجمهور غفير، بينما لعب الفريق المغربي بقيادة المدرب البرتغالي ألكسندر سانتوس بحذر.

وكاد صنداونز أن يفتتح التسجيل عندما ارسل خوليسو موداو عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء، ابعدها الدفاع المغربي قبل وصولها الى الكولومبي برايان ليون (20).

وقاد هجوم الجيش الثلاثي يوسف فحلي وربيع حريمات واحمد حمودان الذي مرر كرة متقنة اثر مرتدة سريعة، حوّلها يونس عبد الحميد برأسه مرت فوق العارضة بقليل (23).

وبعد محاولات عدة اقتنص أوبيري موديبا هدف التقدم بعدما استغل ركلة حرة نفذها بإتقان داخل شباك الفريق المغربي (37).

وتأخر انطلاق الشوط الثاني نحو 25 دقيقة بسبب عطل اصاب تقنية حكم الفيديو المساعد (في أيه آر)، قبل أن يُستأنف اللعب على وقع إجراءات تنظيمية جديدة.

وتألق حارس الجيش أحمد زضى التكناوتي بشكل لافت بعدما ذاد عن شباك فريقه امام الضغط الجنوب افريقي، ولا سيما عبر ليون الذي انفرد كليا وسدد بجانب المرمى (68).

وكاد الفريق الجنوب إفريقي أن يضيف الهدف الثاني من ركلة حرة نفذها كينيث سالينغ بتسديدة قوية، غير أن الكرة ارتدت من القائم الأيسر (77).