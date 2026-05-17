حسرة في القاهرة.. والزمالك يبحث عن تضميد الجراح الإفريقية بحسم الدوري المصري

خيّم الحزن على جماهير الزمالك بعد ضياع لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية على ملعب القاهرة الدولي، عقب خسارة الفريق أمام اتحاد العاصمة الجزائري بركلات الترجيح 7-8، في ليلة صعبة عاشها جمهور «الأبيض» الذي كان يحلم بالاحتفال باللقب القاري وسط جماهيره.

ونجح اتحاد العاصمة في التتويج بلقب الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه بعدما حسم النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 8-7، عقب انتهاء الوقت الأصلي بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله الفلسطيني عدي الدباغ من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة، وهي النتيجة ذاتها التي انتهت عليها مباراة الذهاب لصالح الفريق الجزائري.

وبهذا التتويج، عادل اتحاد العاصمة عدد ألقاب الزمالك في البطولة القارية، إلى جانب الرجاء المغربي والنجم الساحلي التونسي وتي بي مازيمبي الكونغولي، بينما يتصدر كل من نهضة بركان والصفاقسي قائمة الأكثر تتويجًا بثلاثة ألقاب.

وحصل اتحاد العاصمة على أربعة ملايين دولار قيمة الجائزة المالية للبطل، فيما اكتفى الزمالك بالحصول على مليوني دولار بعد خسارة النهائي.

ورغم مرارة خسارة البطولة الإفريقية، أغلق الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال ملف الكونفدرالية سريعًا، من أجل التركيز على المواجهة الحاسمة أمام سيراميكا كليوباترا الأربعاء المقبل، في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء وهو بحاجة إلى نقطة واحدة فقط من أجل الوصول إلى النقطة 54 وحسم لقب الدوري رسميًا، دون انتظار نتائج الأهلي وبيراميدز، في ظل احتدام المنافسة حتى الجولة الأخيرة.

ويواجه الأهلي فريق المصري، بينما يلتقي بيراميدز مع سموحة، لكن الزمالك يملك مصيره بالكامل بعد سلسلة من النتائج الإيجابية التي وضعته على أعتاب استعادة لقب الدوري.