كريستيانو رونالدو.. 14 بطولة ضائعة وأزمة ألقاب مستمرة مع النصر

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو موسمه الصعب مع النصر السعودي، بعدما خرج الفريق خالي الوفاض من البطولات الكبرى مجددًا، عقب خسارة نهائي دوري أبطال آسيا 2 أمام غامبا أوساكا الياباني، لتتواصل التساؤلات حول مشروع «العالمي» منذ وصول قائد منتخب البرتغال إلى "العالمي" في يناير 2023.

ورغم الأرقام الفردية الكبيرة التي حققها رونالدو مع النصر، إلا أن الفريق فشل حتى الآن في ترجمة تلك النجاحات إلى ألقاب كبرى، بعدما خسر 14 بطولة متتالية خلال فترة وجوده مع النادي، في واحدة من أكثر الفترات تعقيدًا في مسيرة اللاعب "الجماعية".

وخلال المواسم الثلاثة الماضية، أخفق النصر في حصد لقب الدوري السعودي، كما ودّع منافسات كأس الملك في أكثر من مناسبة، إضافة إلى خسارة السوبر السعودي عدة مرات، إلى جانب الإخفاق القاري في دوري أبطال آسيا ودوري أبطال آسيا 2.

وباتت البطولة العربية، التي توج بها النصر في صيف 2023، الإنجاز الوحيد الذي حققه رونالدو مع الفريق، في وقت ترى فيه جماهير النادي أن حجم المشروع والاستثمارات والنجوم الذين تم استقطابهم كان يستوجب تحقيق نتائج أكبر على المستويين المحلي والقاري.

ورغم الانتقادات التي يتعرض لها رونالدو بعد كل إخفاق جماعي، إلا أن اللاعب البرتغالي واصل تقديم أرقام تهديفية قوية، محافظًا على تأثيره الهجومي داخل الفريق، لكن ذلك لم يكن كافيًا لحسم البطولات في اللحظات الحاسمة.

كما أن النصر وجد نفسه في منافسة شرسة محليًا وقاريًا أمام فرق تمتلك استقراراً أكبر وخبرة جماعية أوضح، وهو ما ظهر في المباريات النهائية والمواجهات الحاسمة خلال الموسمين الماضيين.

ومع تبقي جولة أخيرة في الدوري السعودي، لا يزال النصر يتمسك بأمل أخير لإنقاذ الموسم، لكن حتى في حال التتويج بالدوري، ستظل الأسئلة مطروحة حول أسباب تعثر الفريق المتكرر في البطولات الكبرى، رغم امتلاكه أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم.