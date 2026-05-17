رسمياً.. تشابي ألونسو مدرب تشيلسي الجديد حتى 2030

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الأحد، تعاقده رسميًا مع الإسباني تشابي ألونسو لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعقد يمتد لمدة أربع سنوات، في خطوة تهدف إلى إعادة الاستقرار الفني للفريق اللندني خلال المرحلة المقبلة.

وأكد النادي في بيان رسمي أن ألونسو سيبدأ مهمته رسميًا اعتبارًا من يوليو 2026، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين يقضي بقيادة المدرب الإسباني للمشروع الرياضي الجديد في ملعب "ستامفورد بريدج".

ويأتي اختيار تشابي ألونسو بعد النجاحات الكبيرة التي حققها خلال مسيرته التدريبية، خصوصًا مع باير ليفركوزن الألماني، حيث قاد الفريق لتحقيق لقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه، إلى جانب تقديم مستويات فنية مميزة جعلته واحدًا من أبرز المدربين الصاعدين في أوروبا.

وأوضح تشيلسي في بيانه أن التعاقد مع ألونسو يعكس ثقة الإدارة في قدراته الفنية وشخصيته القيادية، إضافة إلى رؤيته التكتيكية التي تتناسب مع طموحات النادي في العودة للمنافسة بقوة على البطولات المحلية والأوروبية.

من جانبه، أعرب تشابي ألونسو عن سعادته الكبيرة بخوض التجربة الجديدة مع "البلوز".

وقال المدرب الإسباني: "تشيلسي أحد أكبر الأندية في العالم، وأنا فخور للغاية بأن أصبح المدير الفني لهذا النادي الكبير".

وأضاف: "من خلال الاجتماعات التي جمعتني بالإدارة، شعرت أننا نتشارك نفس الطموح والرغبة في بناء فريق قادر على المنافسة باستمرار وتحقيق البطولات".

وأكد ألونسو أن تشيلسي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين الشباب وأصحاب المواهب، مشيرًا إلى أن هدفه سيكون بناء ثقافة انتصارات داخل الفريق خلال السنوات المقبلة.

وقال: "هناك إمكانيات كبيرة داخل هذا النادي، والتركيز الآن سيكون على العمل الجاد وتطوير الفريق للوصول إلى أعلى المستويات".

واختتم تشيلسي بيانه بالتأكيد على ثقته الكبيرة في قدرة المدرب الإسباني على قيادة المرحلة المقبلة وتحقيق النجاح الذي يليق بتاريخ النادي وجماهيره.