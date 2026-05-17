أحرز مانشستر ​سيتي لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بتغلبه 1- صفر على تشيلسي بفضل ⁠هدف رائع سجله أنطوان سيمينيو أمس، ليحقق لقبه الثاني ‌هذا الموسم. واستدار سيمينيو وسدد الكرة بكعب ‌قدمه في الشباك مستغلاً ‌تمريرة عرضية من ‌إرلينغ هالاند ‌في الدقيقة 72.

وبعد الهدف دبت ​الحياة ‌في ​مباراة خيم عليها ⁠الحذر، وسنحت فرص للفريقين في آخر ​20 ⁠دقيقة، وتألق ⁠روبرت سانشيز حارس مرمى تشيلسي ⁠في التصدي لمحاولة ريان شرقي، بينما اصطدمت تسديدة زميله ماتيوس نونيس بالقائم. وكان هذا هو ‌الانتصار الثامن لمانشستر سيتي في ​كأس الاتحاد، وجاء بعد فوزه بكأس الرابطة في مارس.