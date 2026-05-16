محمد صلاح: ليفربول يحتاج لاستعادة هويته

وجه النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، السبت، رسالة قوية عقب السقوط المدوي للريدز أمام أستون فيلا.

وتعرض ليفربول لخسارة مريرة على يد أستون فيلا 2-4، مساء الجمعة، في إطار منافسات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك محمد صلاح بديلاً في مباراة أستون فيلا لأول مرة بعد غيابه عن مباراتين بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة كريستال بالاس.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "شاهدت هذا النادي ينتقل من مرحلة الشك إلى الإيمان بقدراته، ومن مرحلة الإيمان إلى مرحلة البطولة. استغرق ذلك عملاً شاقاً، وكنت دائماً أفعل كل ما بوسعي لمساعدة النادي على الوصول إلى هناك. لا شيء يجعلني أكثر فخراً من ذلك".

وأضاف: "انهيارنا في هزيمة أخرى هذا الموسم كان مؤلماً للغاية، وليس هذا ما يستحقه مشجعونا. أريد أن أرى ليفربول يعود إلى كونه الفريق الهجومي الصاخب الذي يخشاه الخصوم، وأن يعود إلى كونه فريقاً يحقق البطولات. هذا هو أسلوب كرة القدم الذي أعرف كيف ألعبه، وهذه هي الهوية التي يجب استعادتها والحفاظ عليها إلى الأبد. لا يمكن التفاوض عليها، وكل من ينضم إلى هذا النادي يجب أن يتأقلم معها".

وأوضح: "الفوز ببعض المباريات هنا وهناك ليس ما يجب أن يمثل ليفربول. كل الفرق تفوز بالمباريات".

وتابع: "يبقى ليفربول دائماً نادياً يعني لي الكثير ولعائلتي. أريد أن أراه ينجح حتى بعد رحيلي بوقت طويل. كما كنت أقول دائماً، فإن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل هو الحد الأدنى، وسأفعل كل ما بوسعي لتحقيق ذلك".

ويخوض صلاح مباراته الأخيرة بقميص ليفربول بعد رحلة دامت 9 مواسم، أمام برينتفورد الأخير، الأحد المقبل.