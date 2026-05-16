ريال مدريد يطلق "عملية جوزيه مورينيو" باتصالات مباشرة

كشف الصحفي الرياضي المتخصص في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، أن نادي ريال مدريد الإسباني أطلق ما أسماه "عملية جوزيه مورينيو"، حيث بدأت بالفعل اتصالات مباشرة بين ممثلي ريال مدريد والمدرب البرتغالي لبحث إمكانية توليه القيادة الفنية للفريق في المرحلة المقبلة، فيما يعيش بنفيكا، نادي مورينيو الحالي، حالة من الاستنفار. فرغم رغبة الإدارة البرتغالية في الإبقاء على مدربها "بأي ثمن"، إلا أنها تدرك تماماً وجود مفاوضات جارية مع النادي الإسباني، وتعلم أن بقاء مورينيو أصبح مرهوناً بما ستسفر عنه تحركات مدريد.

وأوضحت تقارير صحافية أن مسألة عودة مورينيو لا تزال قيد التقييم الداخلي في أروقة النادي الملكي، وأن القرار النهائي والحاسم سيكون بِيَد رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، الذي يمتلك وحده صلاحية إعطاء الضوء الأخضر لإتمام الصفقة وإعلان عودة المدرب الاستثنائي من عدمها.

وتترقب الأوساط الرياضية في الساعات والأيام القليلة القادمة ما ستسفر عنه هذه الاتصالات، وما إذا كان بيريز سيقرر بالفعل إعادة مورينيو لقيادة الدفة الفنية لريال مدريد في فصل جديد من مسيرته التدريبية الحافلة.