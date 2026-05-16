الحارس الهاييتي جوشوا دوفيرجيه من الدرجة الخامسة الألمانية إلى المونديال

أعلن الاتحاد الهايتي لكرة القدم، اليوم السبت، ضمّ حارس المرمى جوشوا دوفيرجيه، لاعب فريق إف سي كوزموس كوبلنز الألماني، إلى تشكيلة منتخب هايتي لكأس العالم.

وكتب نادي كوزموس كوبلنز الناشط في الدرجة الخامسة على موقعه الإلكتروني: "إن انضمام دوفيرجيه شرف عظيم لنادينا ولحظة فخر للمجتمع بأكمله".

وأضاف النادي: "بالنسبة لنا، هو ليس مجرد حارس مرمى، بل هو قدوة في السلوك والأخلاق والتواضع. شخص يظهر ما يمكن تحقيقه عندما يؤمن المرء بنفسه. نحن فخورون للغاية بقصته وبما ينتظره الآن".

وتخوض هايتي، التي تشارك للمرة الثانية في كأس العالم للرجال، مباريات ضد البرازيل، حاملة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب، والمغرب (الذي وصل إلى نصف نهائي 2022)، واسكتلندا في أميركا الشمالية الشهر المقبل.