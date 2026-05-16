أربيلوا: مورينيو هو الأفضل

علق مدرب ريال مدريد الإسباني ألفارو أربيلوا على التقارير التي تشير إلى أن البرتغالي جوزيه مورينيو سيكون المدير الفني القادم للفريق الإسباني وسيقوده لإصلاح الأوضاع، بالقول إنه الأفضل.

وأضاف أربيلو في مؤتمر صحافي تقديمي لمباراة الفريق ضد إشبيلية في الدوري الإسباني غداً الأحد: "سيتخذ النادي قراره بشأن المدرب للموسم المقبل عندما يرى ذلك مناسباً. أما بالنسبة لي، كلاعب ومشجع لريال مدريد، فمورينيو هو الأفضل."

وقال في تصريحات نقلها موقع "ذا تاتش لاين": "كنت أعتقد ذلك قبل شهر، وما زلت. أنه واحد منا، وسيظل كذلك دائماً. إذا عاد إلى هنا الموسم المقبل، فسأكون سعيداً جدًا بعودته إلى بيته."

كما تحدث ألفارو أربيلوا عن تواصله مع مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي منذ الجدل الأخير.

وقال: "رأيته في طريقي إلى هنا، وطلبت منه أن يهدأ، وقلت له إنني سأتولى الأمر. أتفهم أن مثل هذه الأمور قد تتصدر عناوين الأخبار."

وأضاف: "ناقشنا كل ما قاله، لذا أتقبله بهدوء، أتفهم شعور اللاعبين عندما لا يشاركون في المباريات. لم يكن كيليان سعيداً في المباراة السابقة. بالنسبة لي، الأمر أبسط بكثير مما تم تصويره."

وتابع: "كان من الأفضل لو شارك قليلاً في الشوط الثاني؛ لولا مباراة الغد، لكانت الأمور مختلفة، لكن هذا كل ما في الأمر. أرى ما حدث في الأيام القليلة الماضية أمراً طبيعياً تماماً. علاقتي بمبابي لم تتغير."

وكان مبابي قد أدلى بتصريحات غاضبة عقب مشاركته كبديل لنحو 20 دقيقة ضد ريال أوفييدو يوم الخميس الماضي في الدوري الإسباني، حيث قال للصحافيين، حسبما نقلت شبكة "بي إن سبورتس" إنه لا يعاني من مشاكل بدنية، لكنه أصبح المهاجم الرابع بالنسبة للمدرب، بعد الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو والبرازيلي فينيسيوس جونيور والإسباني جونزالو جارسيا.

وقال أيضاً: "كنت مستعداً لأن ألعب أساسياً، لكن القرار يعود إليه، أي المدرب، ويجب دائماً احترامه".