منتخب تونس يعلن قائمته لخوض كأس العالم

أعلن مدرب منتخب تونس صبري لموشي، قائمة تضم 26 لاعباً، لخوض منافسات بطولة كأس العالم، التي تنطلق في شهر يونيو المُقبل بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وضمت القائمة كلاً من: أيمن دحمان، صبري بن حسن، عبدالمهيب الشامخ، منتصر الطالبي، آدم عروس، رائد الشيخاوي، يان فاليري، معتز النفاتي، علي العابدي، محمد أمين بن حميدة، إلياس السخيري، محمد الحاج محمود، راني خضيرة، حنبعل المجبري، أنيس بن سليمان، مرتضى بن وناس، إسماعيل الغربي، خليل العياري، سيباستيان تونكتي، إلياس عاشوري، فراس شواط، حازم المستوري، إلياس سعد، ريان اللومي. وشهدت القائمة غياب بعض الأسماء الكبيرة مثل محمد بن رمضان وعلي معلول وسيف الجزيري.