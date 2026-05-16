مبابي وديمبيليه يقودان هجوم فرنسا في المونديال

أعلن دييديه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، قائمته المؤلفة من 26 لاعباً للمشاركة في مونديال 2026 لكرة القدم، على رأسها نجم ريال مدريد الإسباني كيليان مبابي، والمتوّج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب عثمان ديمبيليه.

وضمّ ديشان الذي قاد فرنسا إلى التتويج بكأس العالم عام 2018، وسيغادر منصبه بعد نسخة 2026، قائمة خلت إلى حدّ كبير من المفاجآت، لتكون آخر تشكيلة له مع الـ«زرق» في بطولة كبرى.

ومن المرجح أن يحمل مبابي شارة القيادة، رغم الإصابة في الفخذ التي تعرض لها الشهر الماضي، والتي أبعدته عن مباريات مهمة مع ريال مدريد في ختام الدوري الإسباني.

لكن النجم، البالغ 27 عاماً، سيكون ضمن بعثة فرنسا إلى أميركا الشمالية، في خط هجومي لامع يضم أيضاً الفائز بالكرة الذهبية ديمبيليه لاعب باريس سان جرمان، وزميل الأخير ديزيريه دويه، وجناح بايرن ميونيخ الألماني ميكايل أوليسيه.

وسيخوض ريان شرقي أول مشاركة له في كأس العالم، بعدما عاش صانع الألعاب، البالغ 22 عاماً، موسماً أول مميزاً مع مانشستر سيتي الإنجليزي، فيما سيمنح مدافع أرسنال الإنجليزي وليام صليبا الصلابة الدفاعية لمنتخب بلاده. ومن أبرز الغائبين لاعب وسط ريال مدريد إدواردو كامافينغا، وحارس باريس سان جرمان لوكا شوفالييه، الذي أصبح الخيار الثاني في ملعب بارك دي برانس منذ انتقاله البارز من ليل الصيف الماضي.