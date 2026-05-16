سيتي يواجه الإرهاق وتشلسي في نهائي كأس إنجلترا

سيكون مانشستر سيتي في مواجهة الإرهاق وتشلسي الجريح في بحثه عن الثنائية وربما الثلاثية المحلية، وذلك حين يلتقيه اليوم على ملعب «ويمبلي» في نهائي كأس إنجلترا لكرة القدم.

وسبق لفريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا أن توج هذا الموسم بلقب كأس الرابطة بفوزه في النهائي على أرسنال، الفريق الذي يتصارع معه أيضاً على لقب الدوري الممتاز، حيث يحتل سيتي المركز الثاني بفارق نقطتين عن «المدفعجية» قبل مرحلتين من ختام الموسم.

ويأمل غوارديولا أن يتمكن سيتي من التغلب على الإرهاق، في حين يسعى تشلسي إلى إنقاذ موسم مضطرب، والحصول على بطاقة المشاركة القارية من خلال إحراز اللقب، كونه يحتل المركز التاسع في الدوري الممتاز.

ويدخل سيتي اللقاء بعد فوزه في منتصف الأسبوع على كريستال بالاس 3-صفر في مباراة مؤجلة في الدوري. ورغم أن غوارديولا أجرى ستة تغييرات في الفوز على بالاس، فإن المدرب الإسباني أعرب عن قلقه من أن يمنح ضغط المباريات تشلسي أفضلية في النهائي الذي خسره الـ«سيتيزينس» الموسم الماضي أمام كريستال بالاس.

وقال: «بعد كأس إنجلترا نلعب ضد بورنموث، نحن نلعب كل ثلاثة أيام. تشلسي يملك أسبوعاً كاملاً في ملعبه للتدريب والتحضير للنهائي»، مضيفاً: «علينا السفر إلى لندن. هم سيكونون في منازلهم مع زوجاتهم وأطفالهم. هذا إرهاق وإرهاق وإرهاق».