الزمالك على موعد مع التاريخ.. لقبان في أسبوع واحد

يعيش فريق الزمالك واحدًا من أهم أسابيع الموسم، وربما الأكثر حساسية وتأثيرًا على مستقبل النادي، مع اقترابه من خوض مواجهتين مصيريتين قد تمنحانه لقبين في غضون أيام قليلة، وتعيدان الفريق الأبيض إلى واجهة البطولات محليًا وقاريًا.

البداية ستكون من استاد القاهرة الدولي، عندما يستضيف الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري مساء السبت، في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في مواجهة لا تقبل أنصاف الحلول بعد خسارة لقاء الذهاب بهدف دون رد في الجزائر.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز بفارق هدفين من أجل التتويج باللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه، بينما يمنحه الفوز بهدف نظيف فرصة اللجوء إلى الأشواط الإضافية وركلات الترجيح.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة داخل القلعة البيضاء، ليس فقط بسبب قيمة البطولة القارية، بل لما تمثله من دفعة معنوية واقتصادية وإدارية، خصوصًا في ظل الأزمات التي مر بها النادي خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها ملف إيقاف القيد، حيث يُعوّل الزمالك على التتويج القاري لإعادة الاستقرار الفني والإداري وفتح صفحة جديدة مع جماهيره.

ولم تنتهِ الضغوط عند النهائي الإفريقي، إذ ينتظر الزمالك بعدها بأيام قليلة مواجهة حاسمة أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز، يوم 20 مايو الجاري، في لقاء قد يُحدد مصير لقب الدوري بشكل رسمي.

ويدخل الزمالك المباراة متصدرًا جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، مستفيدًا من تعثر منافسيه في الجولات الأخيرة، ليصبح الفريق قريبًا من استعادة لقب الدوري الذي غاب عن خزائنه في المواسم الماضية.

ويأمل الجهاز الفني في استثمار الحالة المعنوية المرتفعة داخل الفريق بعد الانتصارات الأخيرة، خاصة عقب الفوز الصعب على سموحة، إلى جانب الدعم الجماهيري المتوقع في مباراتي اتحاد العاصمة وسيراميكا.

في المقابل، يدرك الزمالك أن المهمة لن تكون سهلة، سواء أمام اتحاد العاصمة صاحب الخبرات القارية، أو أمام سيراميكا كليوباترا الذي يقدم موسمًا قويًا ويطمح لإنهاء الدوري في مركز متقدم.

وتترقب جماهير الزمالك أسبوعًا قد يكتب نهاية مثالية لموسم مليء بالتقلبات، إذ يملك الفريق فرصة حقيقية لتحقيق الثنائية المحلية والإفريقية، واستعادة هيبة النادي القارية والمحلية من جديد.

ويبقى السؤال الأبرز داخل الشارع الرياضي المصري: هل ينجح الزمالك في حسم اللقبين خلال أيام قليلة ويحوّل موسم المعاناة إلى موسم تاريخي؟