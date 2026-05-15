مدرب البرتغال يتغزل في رونالدو قبل المونديال

أكد مدرب منتخب البرتغال روبرتو مارتينيز أن عمر كريستيانو رونالدو مجرد رقم، مشيراً إلى أن تقييم قائد الفريق يعتمد فقط على مستواه الحالي.

ومن المتوقع أن يخوض رونالدو نهائيات كأس العالم للمرة السادسة، مع منتخب البرتغال في النسخة المقبلة التي تنطلق في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بعد أقل من شهر، وهو إنجاز استثنائي.

وشدد مارتينيز، في مقابلة مع رويترز على أن المنتخب لا يعيش على أمجاد الماضي، مضيفاً "نتعامل مع كريستيانو رونالدو كلاعب يسعى لانتزاع مكانه في قائمة 2026، وليس كرمز تاريخي".

وعن كيفية توظيف رونالدو في ظل طبيعة كرة القدم الحديثة، التي تتسم بكثرة التبديلات والتغييرات التكتيكية وإمكانية امتداد المباريات إلى وقت إضافي وركلات الترجيح، أوضح مارتينيز أن مفهوم التشكيلة الأساسية لم يعد العامل الحاسم الوحيد.

وواصل: "لدينا الآن 5 تبديلات، كأنك تمتلك فريقاً يبدأ المباراة وآخر ينهيها، ولا فارق بينهما، هناك أدوار مختلفة، وكريستيانو دائماً ما يتقبل دوره".