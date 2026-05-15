ضربة ثنائية للنشامى قبل كأس العالم 2026

تلقى المنتخب الأردني ضربة ثنائية قبل مشاركته الأولى في نهائيات كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب النشامى في المجموعة العاشرة بمونديال 2026، والتي تضم معه منتخبات الأرجنتين والجزائر ونمسا.

وأعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم إصابة اللاعب عصام السميري بقطع في وتر العرقوب بالقدم اليسرى.

وجاءت إصابة عصام السميري خلال تدريباته الفردية مع المنتخب الأردني، وبالتالي غيابه عن كأس العالم.

كما أعلن المدير الفني لمنتخب النشامى جمال سلامي، غياب تامر بني عودة عن المونديال لعدم تعافيه الكامل من الإصابة.

يذكر أن منافسات كأس العالم 2026 تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.