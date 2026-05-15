أزمة "مشاجرة تشواميني" تضع فالفيردي خارج ريال مدريد

كشفت تقارير صحافية عن تطورات درامية داخل أسوار ريال مدريد، حيث يبدو أن النجم الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي بات على أعتاب مغادرة النادي بعد سلسلة من الأزمات الداخلية.

وحسب ما نقلته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن إدارة فلورنتينو بيريز حددت مبلغاً يتراوح بين 100 إلى 120 مليون يورو (ما يعادل 87 إلى 104 مليون جنيه إسترليني) للموافقة على رحيل اللاعب.

وتعود جذور الأزمة إلى اشتباكات جسدية وقعت بين فالفيردي وزميله أوريلين تشواميني خلال تدريبات الفريق في فالديبيباس، مما أدى لنقل فالفيردي إلى المستشفى وفرض غرامة مالية قدرها 500 ألف يورو على كل منهما.

وأشارت تقارير صحافية إنجليزية، من بينها ما ذكرته "ذا ميرور"، إلى أن غالبية لاعبي "الملكي" انحازوا لتشواميني وطالبوا برحيل فالفيردي، وهو ما فتح الباب أمام مانشستر يونايتد لتقديم عرض ضخم قد يكسر رقمه القياسي السابق البالغ 89 مليون جنيه إسترليني.

ولا يقتصر الصراع على "الشياطين الحمر" فحسب، بل دخل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان كطرفين قويين في السباق، حيث تواصل النادي الباريسي فعلياً مع بيئة اللاعب، بينما يراقب بيب غوارديولا الموقف عن كثب بعد أن كان يرى الصفقة "حلماً بعيد المنال" في صيف 2025.

ورغم رغبة فالفيردي المعلنة في البقاء داخل "نادي أحلامه"، إلا أن ضغط غرفة الملابس قد يجبر الإدارة على بدء مفاوضات الخروج رسمياً، خاصة مع اهتمام مدريد بضم "رودري" من السيتي لترميم خط الوسط.