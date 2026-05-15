الأهلي يفسخ عقب توروب مقابل راتب 3 أشهر

ذكرت تقارير صحافية، أن إدارة النادي الأهلي المصري، اقتربت من الاستغناء عن مدرب الفريق، الدنماركي ييس توروب.

وقالت صحيفة اليوم السابع: "حسمت إدارة النادي الأهلي موقفها من ملف الشرط الجزائي الخاص بييس توروب، بعدما قامت بمراجعة العقد الموقع بين الطرفين، واستقرت على دفع راتب ثلاثة أشهر فقط، بجانب راتب شهر يونيو المقبل، من أجل فسخ العقد الذي سينتهي 30 يونيو".

وأضافت "يرغب الأهلي في الانتهاء من هذا الملف الشائك سريعاً حتى تتفرّغ الإدارة إلى ملف المدرب الجديد الذي يُعد الأهم حالياً، حيث بدأ مسؤولو النادي مؤخراً رحلة الاستفسار من وكيل أعمال أكثر من مدرب أجنبي تم ترشيحهم للأهلي خلال الفترة الماضية، في إطار محاولات "الأحمر" للتعاقد مع أحد هؤلاء المدربين خلال الفترة المقبلة لخلافة توروب".

وتابعت "تم عرض أكثر من مدرب أجنبي على إدارة النادي للتعاقد مع أحدهم، ومنهم البرتغالي كارلوس أوغستو مدرب سيلتا فيغو الإسباني السابق، والهولندي مارك فان بوميل المدير الفني السابق لمنتخب أستراليا، وإيندهوفن الهولندي، وفولفسبورغ الألماني، وأخيراً رويال أنتويرب البلجيكي، كما تم طرح اسم المدرب البرتغالي برونو لاغ، المدير الفني السابق لنادي بنفيكا".