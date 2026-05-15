إنريكي يشيد بعقلية سان جيرمان بعد حسم لقب الدوري

يحظى باريس ​سان جيرمان بإشادة دائمة بسبب أسلوبه ‌الهجومي ​الحاسم، لكن مدربه لويس إنريكي، قال إن الفوز 2-صفر على لانس، أول من أمس، الذي حسم لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم لمصلحته للمرة الخامسة على التوالي، أظهر أن ⁠الفريق يتمتع بالعقلية اللازمة للفوز بالمباريات حتى عندما يدافع بكثافة، وضمنت ثنائية خفيتشا كفاراتسخيليا والبديل إبراهيم مباي الفوز الذي جعل باريس ‌سان جيرمان بعيداً عن متناول لانس في سباق الفوز بلقب الدوري، وقال لويس إنريكي: «قضينا وقتاً أطول ‌من المعتاد في الدفاع، لكن ‌إذا أردت الفوز بالبطولات، فعليك أن ‌تكون قادراً على الهيمنة ‌هجومياً ودفاعياً، وأظهر الفريق اليوم العقلية اللازمة للفوز».