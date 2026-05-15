ميسي يخطف الأضواء مع انطلاق العد العكسي لمونديال 2026

قبل أقل من شهر من انطلاق مونديال 2026، قدّم النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أداء رفيعاً مسجلاً ثنائية، ومسهماً بهدفين آخرين خلال فوز فريقه إنتر ميامي على مضيفه سينسيناتي إف سي (5-3) في الدوري الأميركي لكرة القدم «إم إل إس» الأربعاء.

ويعيش الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات وابن الـ38 عاماً أفضل أيامه، قبل أربعة أسابيع من انطلاق النهائيات، حيث ستدافع الأرجنتين عن لقبها، مسجلاً 11 هدفاً في 12 مباراة بالدوري الأميركي هذا الموسم، في حين أن الفوز رفع ميامي إلى المركز الثاني في ترتيب المنطقة الشرقية برصيد 25 نقطة.

وافتتح ميسي التسجيل في الدقيقة الـ24 بعد متابعة الكرة إثر خطأ فادح في التشتيت من مات ميازغا.

وتعادلت النتيجة (1-1) قبل استراحة الشوطين عندما سجّل التوغولي، كيفن دنكي، ركلة جزاء، قبل أن يمنح التشيكي، بافيل بوخا، التقدم لأصحاب الأرض (2-1) في مستهل الشوط الثاني.

وأضاف ميسي هدفه الشخصي الثاني (55) معادلاً النتيجة، وذلك بتسديدة بقدمه اليسرى إثر عرضية من مواطنه رودريغو دي بول.

وأعاد صانع الألعاب البرازيلي، إيفاندر التقدم لسينسيناتي عقب تسديدة من خارج المنطقة (64)، مسجلاً هدفه السابع في ست مباريات.

لكن ميسي تألق مجدداً مهيّأ الكرة لمواطنه ماتيو سيلفيتي (79) الذي سجّل من داخل المنطقة، قبل أن يمنح الدولي المكسيكي، جيرمان بيرتيرامي، التقدم للضيوف (4-3)، وفرض ميسي الهدف الأخير بعد أن استقبل كرة عرضية من سيلفيتي قبل أن يسدد كرة ارتدت من القائم ثم من الحارس لتعانق الشباك.

وأشاد مدرب ميامي، الأرجنتيني غييرمو هويوس، بفريقه قائلاً: «ما قدموه اليوم كان رائعاً، أمام فريق قوي وعلى أرضية صعبة للغاية»، وأردف: «من الصعب جداً اللعب هنا، ومن الواضح أنهم لم يأتوا إلى الدوري الأميركي لكرة القدم من أجل التنزه فقط».

وتابع: «لقد جاؤوا للعب، ولتقديم كل ما لديهم، ولإظهار أن كرة القدم تُلعب هنا أيضاً»، وأضاف: «نغادر ونحن سعداء جداً، لقد تمكّنا من تقديم كرة قدم بمستوى عالٍ جداً».