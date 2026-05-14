المنتخب الفرنسي يعلن قائمته النهائية لمونديال 2026

أعلن المدير الفني لمنتخب فرنسا ديديه ديشان عن القائمة النهائية لفريقه المشارك في بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

واختار ديشان القائمة النهائية المكونة من 26 لاعباً، وعلى رأسهم نجم الفريق وريال مدريد الإسباني، كيليان مبابي، إلى جانب عثمان ديمبلي، الفائز بالكرة الذهبية ونجم باريس سان جيرمان، الذي ضم منه ديشان كذلك كل من المدافع لوكاس هيرنانديز ولاعب الوسط وارين زاير إيمري والجناحين الشابين برادلي باركولا وديزيري دويه.

كما شهدت القائمة استدعاء نجولو كانتي، لاعب وسط فناربخشة التركي، والمخضرم أدريان رابيو، لاعب وسط ميلان الإيطالي.

ويتواجد المنتخب الفرنسي في المجموعة التاسعة بالمونديال إلى جانب منتخبات النرويج والسنغال والعراق.

وجاءت قائمة ديشان، الذي فاز باللقب لاعبا ومدربا، كالتالي:

حراس المرمى: مايك ماينان (ميلان الإيطالي) - روبن روسيه (لانس) - برايس سامبا (رين)

الدفاع : لوكاس ديني (أستون فيلا) - مالو جوستو (تشيلسي)- لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان) - ثيو هيرنانديز (الهلال السعودي)- إبراهيما كوناتي(ليفربول الإنجليزي) - جوليه كوندي (برشلونة الإسباني) - ماكسينس لاكروا (كريستال بالاس) - ويليام ساليبا (أرسنال الإنجليزي) - دايوت أوباميكانو (بايرن ميونخ الألماني).

وسط اللعب : نجولو كانتي (فنار بخشة التركي) - مانو كونيه (روما الإيطالي) - أدريان رابيو (ميلان الإيطالي) - أوريلين تشواميني (ريال مدريد الإسباني) - وارن زائير إيمري (باريس سان جيرمان).

الهجوم : ماجنوس أكليوش (موناكو الفرنسي) - برادلي باركولا(باريس سان جيرمان) - ريان شرقي (مانشستر سيتي الإنجليزي) - عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان) - ديزيري دويه (باريس سان جيرمان) - جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس الإنجليزي) - كيليان مبابي (ريال مدريد الإسباني) - مايكل أوليزي (بايرن ميونخ الألماني) - ماركوس تورام (إنتر ميلان الإيطالي).