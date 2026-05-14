المهاجم المصري حمزة عبد الكريم يقود برشلونة لنصف نهائي كأس الأبطال الإسباني للشباب

قاد النجم المصري الصاعد حمزة عبد الكريم فريق برشلونة للشباب لتحقيق فوز مثير على حساب تينريفي والتأهل إلى نصف نهائي كأس الأبطال الإسباني لكرة القدم.

وتغلب برشلونة على تينريفي بنتيجة 3-0 في مباراة الإياب التي أقيمت، اليوم الخميس، بعد خسارته 0-2 في مباراة الذهاب، ليحسم تأهله بفضل تفوقه في مجموع المباراتين.

وسجل حمزة عبد الكريم، الذي سيتواجد ضمن قائمة منتخب مصر الأولية للمشاركة في كأس العالم 2026، الهدف الثاني لفريق برشلونة في شباك تينريفي، وجاء هدفه في الدقيقة 62 من زمن المباراة برأسية مميزة منحت فريقه أفضلية حاسمة خلال اللقاء.

ويعد هذا الهدف استمراراً لسلسلة من العروض القوية التي يقدمها اللاعب المصري مع فريق برشلونة، مما يعزز من فرصه في تثبيت أقدامه ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتقام بطولة كأس الأبطال لتحديد بطل إسبانيا على مستوى فئة الشباب، تحت إشراف الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

يذكر أن حمزة عبد الكريم انضم إلى صفوف نادي برشلونة للشباب في 1 فبراير الماضي على سبيل الإعارة قادماً من نادي الأهلي المصري حتى 30 يونيو 2026، مع خيار الشراء في نهاية الموسم.