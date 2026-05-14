رونالدو يوسع إمبراطوريته الناشئة ويقتحم عالم البث الرياضي

استحوذ قائد المنتخب البرتغالي، ونادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو على حصة في منصة "لايف مود تي في" المتخصصة في البث المباشر المرتبط بقناة كازي تي البرازيلية، في خطوة تهدف إلى توسيع حضوره في الإعلام الرقمي قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم في يونيو المقبل.

وقال رونالدو في بيان لوكالة "بلومبرغ": “المهمة هي تقديم الرياضة للجميع بطريقة جديدة وملهمة تماماً”.

وأضاف أن الهدف هو تعزيز الوصول والتفاعل “من خلال البث على يوتيوب والمحتوى الموزع عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي”.