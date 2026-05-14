سيناريو تاريخي يصدم ميسي برونالدو في كأس العالم 2026.. "المشهد الأخير"!

يقف العالم على قدم واحدة حالماً بسيناريو تاريخي يضع الأسطورتان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في مواجهة من العيار الثقيل في ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026 المقررة في أميركا وكندا والمكسيك بالفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

وتبدو الفرصة سانحة بمواجهة مرتقبة بين الأرجنتين والبرتغال في حال حالة واحدة فقط، إذا تصدر كلا المنتخبين مجموعتيهما ونجاحهما في تجاوز الدور الثاني، وحينها سيكون الجمهور على موعد مع صدام متجدد بين ميسي ورونالدو يعيد للأذهان سلسلة اللقاءات الساخنة التي كانت تجمعهما في "كلاسيكو الأرض" بين برشلونة وريال مدريد خلال العقود الماضية.

يذكر أن منتخب الأرجنتين وقع في المجموعة العاشرة التي تضم الجزائر والنمسا والأردن، فيما وقع المنتخب البرتغالي في المجموعة الـ11 التي تضم الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان وكولومبيا.

وعلى الأرجح بأن المواجهة المتوقعة بين الأرجنتين والبرتغال ستكون بمثابة "المشهد الأخير" لكلا اللاعبين في ملاعب كرة القدم على الأقل في كأس العالم، إذ يبلغ رونالدو 41 سنة، فيما وصل عمر ميسي 38 سنة، وأوشكت حكايتهما مع كرة القدم على الانتهاء بعد تاريخ مرصع بالذهب في الملاعب العالمية.