"سيد البلد.. رجع البلد".. الهلال السوداني بطل الدوري في 3 دول!

أحرز الهلال السوداني الأربعاء لقب الدوري الرواندي لكرة القدم لهذا الموسم، مكررا ما حققه عام 2025 في الدوري الموريتاني، بفوزه الأربعاء على غاسوجي يونايتد 2-1 في المرحلة الثالثة والثلاثين.

واضطر الهلال، الفريق الأكثر تتويجا بلقب الدوري السوداني (31 مرة)، إلى اللعب الموسم الماضي في الدوري الموريتاني ثم انتقل هذا الموسم إلى الدوري الرواندي نتيجة توقف النشاط الرياضي محليا بسبب الحرب.

واقتصر نشاط الأندية السودانية على المشاركات الإفريقية في دوري أبطال إفريقيا وذلك لفريقي العاصمة الهلال والمريخ اللذين خاضا مبارياتهما قاريا في أكثر من دولة.

صحيح أن الهلال توج باللقب قبل ثلاث مراحل على النهاية، إلا أن هذا التتويج "فخري" بحسب ما أكدت رابطة الدوري الرواندي والاتحاد المحلي للعبة الذي كتب على موقعه "من المنتظر أن يحصل النادي الرواندي المتصدر في نهاية الموسم على لقب بطل دوري بي كيه للمحترفين، إضافة إلى جائزة مالية بقيمة 80 مليون فرنك رواندي، مع ضمان مقعد تلقائي في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل".

وحسم الهلال الصدارة قبل ثلاث مباريات من نهاية الموسم، رافعا رصيده إلى 73 نقطة من 31 مباراة، ليتقدم بفارق 14 نقطة على صاحب المركز الثاني ايه بي آر أف سي الذي تبقى له ثلاث مباريات، وبفارق 13 نقطة عن صاحب المركز الثالث مواطنه نادي المريخ الذي لا تزال أمامه أربع مباريات، بينها مواجهة مرتقبة أمام غريمه السوداني.

وأشار الاتحاد الرواندي إلى أنه "عقب صافرة النهاية، قدم رئيس الاتحاد الرواندي لكرة القدم فابريس شيما، ورئيس رابطة الدوري الرواندي الممتاز حجي يوسف موداهيرانوا الكأس والميداليات رسميا إلى نادي الهلال احتفالا بحملته اللافتة هذا الموسم".

ورغم أنه فخري، فمن النادر جدا أن يحرز فريق لقب الدوري في ثلاث دول مختلفة.

واستفاد الهلال استفاد من تلك المشاركات الخارجية لتأمين حضوره في المسابقات الرسمية الإفريقية.

وبعد غياب أكثر من ثلاثة أعوام، عاد الهلال إلى السودان الخميس، ليخوض منافسات دوري النخبة الذي ينطلق الجمعة.

وكتب الهلال في حسابه على فيسبوك "رجعنالك" في إشارة إلى السودان والدوري المحلي، و"سيد البلد.. رجع البلد"، و"عاد الحبيب المنتظر" مع مقطع فيديو للاعبيه ينزلون من الحافلة حيث كان العشرات في انتظارهم.