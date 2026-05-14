ريال مدريد يطلق رسميا عملية انتخاب رئيس جديد

بدأ نادي ريال مدريد رسميا، الخميس، إجراءاته الانتخابية بعد إعلان رئيسه فلورنتينو بيريز قراره الدعوة إلى انتخابات ينوي الترشح فيها مجدداً.

وأوضح "النادي الملكي" في بيان أن باب تقديم الترشيحات سيبقى مفتوحا لمدة عشرة أيام، حتى 23 مايو الجاري.

ومن بين شروط الترشح أن يكون المرشح عضوا في النادي منذ 20 عاما، وأن يقدّم ضمانة مالية بقيمة 187 مليون يورو (219 مليون دولار أميركي)، أي ما يعادل 15 في المئة من الميزانية السنوية للنادي، على أن تكون مدعومة بأصول شخصية.

وكان بيريز الذي أُعيد انتخابه بالتزكية في يناير 2025 لولاية تمتد أربع سنوات، قد أعلن خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء أنه سيترشح مجددا.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن إنريكي ريكيلمي، رئيس مجموعة "كوكس" العاملة في قطاعي المياه والطاقة، يدرس خوض السباق الانتخابي.

وفي رسالة نشرتها عدة وسائل إعلام إسبانية، طلب رجل الأعمال الناشط في مجال الطاقة المتجددة من بيريس منح مزيد من الوقت للاستعداد لاحتمال الترشح.

وردّ بيريس في مقابلة مع قناة "لا سيكستا" التلفزيونية الأربعاء قائلا "عندما خضت انتخابات عام 2000، لم أطلب مزيدا من الوقت، بل ترشحت وفزت".

وفي حال تقدّم أكثر من مرشح، سيعلن المجلس الانتخابي موعد ومكان إجراء الانتخابات في الوقت المناسب.

أما إذا لم يتقدم أي مرشح آخر، فسيحتفظ بيريس، البالغ 79 عاما، بمنصبه، كما حدث في انتخابات أعوام 2013 و2017 و2021 و2025.

وكان رجل الأعمال الإسباني قد انتُخب لأول مرة رئيسا لريال مدريد عام 2000، وأشرف خلال ولايته على حقبة الـ "غالاكتيكوس"، قبل أن يستقيل عام 2006.

ومنذ عودته إلى الرئاسة عام 2009، أحرز ريال مدريد خمسة ألقاب في الدوري الإسباني وستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب العديد من البطولات الأخرى.