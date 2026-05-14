اتحاد الكرة العراقي يحسم الجدل حول أزمة تأشيرات أميركا

نفى العراق صحة تقارير تحدثت عن رفض السلطات الأميركية منح تأشيرات لبعض لاعبي المنتخب الوطني المشارك في كأس العالم 2026، المقررة الشهر المقبل في أميركا الشمالية، مؤكداً أن جميع أفراد الوفد حصلوا على الموافقات الرسمية لدخول الولايات المتحدة.

وكانت تقارير محلية ودولية أشارت إلى أن المنتخب العراقي يواجه أزمة قبل مشاركته المرتقبة في كأس العالم، بعد غياب دام 40 عاماً، بسبب مزاعم رفض منح تأشيرات دخول لعدد من اللاعبين، من بينهم إبراهيم بايش ومهند علي وزيد تحسين وحيدر عبد الكريم وعلي الحمادي، دون توضيح الأسباب.

لكن وكالة الأنباء العراقية نقلت عن الاتحاد المحلي لكرة القدم تأكيده أن "الأنباء المتداولة بشأن رفض السفارة الأمريكية منح تأشيرات لبعض لاعبي المنتخب لا أساس لها من الصحة"، مشيرا إلى أن "جميع أعضاء الوفد، البالغ عددهم 55 شخصاً، حصلوا على الموافقات الرسمية لدخول الولايات المتحدة، دون تسجيل أي حالة رفض".

وأضافت الوكالة أن المنتخب سيتوجه إلى إسبانيا في 22 مايو الجاري، عقب الإعلان عن القائمة النهائية التي ستخوض المعسكر التحضيري بقيادة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد.

كما أشارت إلى أن أرنولد سيعقد مؤتمراً صحافياً في 19 أو 20 مايو في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم بالعاصمة بغداد، للحديث عن تحضيرات المنتخب وبرنامجه قبل انطلاق البطولة.