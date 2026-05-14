انتخابات ريال مدريد تفصل مورينيو عن العودة إلى "الملكي"

أكدت تقارير إعلامية أن عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى قيادة ريال مدريد باتت تقترب من مراحلها النهائية مع تقدم المحادثات بين الطرفين بشكل إيجابي ومثمر.

وقال الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر "إكس" إن رغم جاهزية مورينيو التامة للعودة إلى "الملكي"، إلا أن الأمر لا يزال يتطلب الموافقة النهائية من رئيس النادي فلورنتينو بيريز، ومن المرجح تأجيل الإعلان الرسمي حتى الانتهاء من انتخابات النادي المرتقبة.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس يسعى فيه الريال لإعادة ترتيب أوراقه الفنية والإدارية بعد تقارير سابقة أشارت إلى وجود انقسامات داخل غرفة الملابس، مما يعزز من فرص "السبيشال وان" لتولي مهمة إعادة الانضباط والهيبة للفريق في ولايته الثانية.