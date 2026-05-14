ثلاثية مانشستر سيتي تشعل سباق القمة وتزيد الضغط على أرسنال

استفاد مانشستر سيتي على أكمل وجه من مباراته المؤجلة من المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم لتضييق الخناق على أرسنال المتصدر، بفوزه الكبير على ضيفه كريستال بالاس 3-0 الأربعاء في مانشستر.

وبات فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي يستعد لمواجهة تشلسي السبت على ملعب ويمبلي في نهائي مسابقة الكأس بعدما سبق له إحراز كأس الرابطة أيضاً، على بعد نقطتين من أرسنال مع بقاء مباراتين لكل منهما.

ويبدو مسار سيتي نحو استعادة اللقب الذي تنازل عنه الموسم الماضي لصالح ليفربول، صعباً إذ يخوض مباراتيه الأخيرتين على أرض بورنموث السادس، الطامح للمشاركة في دوري الأبطال، وضد ضيفه أستون فيلا الخامس.

أما أرسنال، فيلعب ضد بيرنلي الهابط إلى المستوى الثاني وكريستال بالاس، ما يجعله الأوفر حظاً للفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2004، قبل أن يواجه باريس سان جرمان الفرنسي في نهائي دوري الأبطال في الثلاثين من الشهر الحالي.

ونظراً لاستحقاق نهائي الكأس السبت، قرر غوارديولا بدء اللقاء بالإبقاء على الهداف النرويجي إرلينغ هالاند والبلجيكي جيريمي دوكو والفرنسي ريان شرقي ونيكو أورايلي على مقاعد البدلاء، معتمداً على الرباعي المصري عمر مرموش وفيل فودين والبرازيلي سافينيو والغاني أنطوان سيمينيو في خط المقدمة.

ضد فريق لم يحقق سوى انتصار وحيد على الـ"سيتيزينس" في المواجهات التسع الأخيرة وكان في نهائي الكأس الموسم الماضي (0-1)، عانى فريق غوارديولا ووجد نفسه مهدداً في أكثر من مناسبة لكن الهدف جاء من الجهة المقابلة حين لعب فودين كرة رائعة بكعب القدم لسيمينيو الذي تقدم بها في منطقة الجزاء قبل أن يسددها في الشباك (32).

ومن كرة طويلة من الكرواتي يوشكو غفارديول إلى داخل منطقة الجزاء، فشل فودين في السيطرة عليها بالشكل المناسب لكنها وجدت في طريقها زميله مرموش الذي تلاعب بالدفاع ثم سددها في الشباك، مسجلاً الهدف الثاني لأصحاب الأرض (40).

وفي الشوط الثاني، بقيت النتيجة على حالها من دون فرص حقيقية على المرميين حتى الدقيقة 84 عندما مرر البديل شرقي الكرة بينية إلى سافينيو المتوغل على الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء، فسددها البرازيلي أرضية في الزاوية البعيدة، موجها الضربة القاضية للضيف اللندني الذي يخوض نهائي "كونفرنس ليغ" في 27 الحالي ضد رايو فايكانو الإسباني.