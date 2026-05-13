عبدالرحمن أبومالح يعلن استقالته من ثمانية وينفي الخلافات

أعلن الإعلامي السعودي عبدالرحمن أبومالح مؤسس شركة ثمانية عن استقالته من منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

ونفى أبومالح في تدوينة عبر منصة "إكس" صحة ما تم تداوله عن وجود خلافات بينه وبين قيادة المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام المالكة لنحو 75% من الشركة، مؤكداً أنه باقٍ كشريك في المجموعة بنسبة 25%.

وقال في تغريدته: كلي ثقة أن مستقبل ثمانية واعد بفريقه المبدع وبدعم المجموعة وبنفس خططنا التي رسمناها لخلق محتوي سعودي عربي يشبهننا".

وأضاف: "أظلّ متواجد كشريك يملك 25%، ولتسليم القيادة خلال الشهرين القادمين وحتى بعد ذلك لأي استشارة أو دعم مطلوب، أغادر ثمانية كرئيس تنفيذي.. لكنها لن تغادرني أبداً".