أميركا تلغي شرط الضمان المالي لحاملي تذاكر كأس العالم

ذكرت وكالة أسوشيتد برس اليوم الأربعاء، نقلاً عن وزارة الخارجية الأميركية، أن إدارة الرئيس دونالد ⁠ترامب لن تفرض على المشجعين من دول معينة من حاملي ‌تذاكر مباريات كأس العالم لكرة القدم، ‌دفع ضمان مالي باهظ لدخول ‌الولايات المتحدة.



وبدأت الإدارة ‌الأميركية العام ‌الماضي، إلزام زوارها من بعض الدول بدفع ضمان ‌مالي يصل إلى ⁠15 ألف دولار للحصول على تأشيرات سياحية إلى ⁠الولايات المتحدة، ⁠مبررة ذلك بأن هذا المبلغ الكبير ضروري ⁠لمنع تجاوز مدة الإقامة المسموح بها.



وتخضع خمسون دولة حالياً لشرط الضمان المالي، الذي ‌تم توسيعه هذا العام.