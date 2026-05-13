من "تيد لاسو" إلى الملاعب الحقيقية.. "داني روخاس" يوقّع عقداً احترافياً في أميركا

نقل الممثل كريستو فرنانديز، نجم مسلسل "تيد لاسو" الشهير، حضوره كلاعب كرة قدم من الشاشة الصغيرة إلى أرض الواقع.

جاء ذلك بعد توقيع الممثل عقداً احترافياً مع نادي إل باسو لوكوموتيف المنافس في دوري الدرجة الثانية بالولايات المتحدة.

وكان فرنانديز مارس كرة القدم ضمن فئات الشباب في المكسيك، قبل أن يتوقف عن اللعب في سن الخامسة عشرة بسبب إصابة في الركبة.

واشتهر الممثل بتجسيد شخصية اللاعب داني روخاس في المسلسل، الذي تدور أحداثه حول فريق بريطاني يقوده مدرب أميركي.

وبالتوازي مع مسيرته الفنية، واصل فرنانديز، البالغ من العمر 35 عاماً، السعي لتحقيق حلمه بالعودة إلى الاحتراف، حيث تدرب في وقت سابق من هذا العام مع فريق الرديف لنادي شيكاغو فاير في الدوري الأميركي.

وقبل توقيعه مع إل باسو خضع اللاعب لفترة تجربة استمرت شهرين، شارك خلالها أيضاً في مباريات الإعداد للموسم.

وقال فرنانديز في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "لطالما كانت كرة القدم جزءاً أساسياً من حياتي وهويتي، ومهما أخذتني الحياة بعيداً فإن حلم المنافسة الاحترافية بقي لدي".

وأتم: "ربما أكون مجرد شخص تراوده أحلام مجنونة".

ويحتل نادي إل باسو الذي تأسس عام 2018، المركز الرابع في مجموعته بدوري الدرجة الثانية.