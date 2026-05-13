تراشق بالاتهامات بين لابورتا وبيريز بسبب قضية نيغريرا

أصدر نادي برشلونة بياناً رسمياً ، رداً على التصريحات التي أدلى بها رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، خلال مؤتمر صحافي، والتي اتهم فيها النادي الكاتالوني بـ"فساد التحكيم" على خلفية قضية نيغريرا المستمرة.

وجاء في البيان الرسمي لبرشلونة: "في إشارة إلى المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، نُبلغ بأن قسم الشؤون القانونية في النادي يقوم بدراسة تصريحاته واتهاماته بدقة. يجري حالياً تحليل هذه التصريحات وتقييم الخطوات المقبلة. وسيتم إبلاغ الرأي العام بالمواقف والقرارات المتخذة في الوقت المناسب".

ويأتي هذا الرد بعد ساعات من اتهام بيريز لبرشلونة بـ"أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم"، مشيراً إلى المدفوعات التي قام بها النادي لنائب رئيس لجنة الحكام السابق، خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، على مدار نحو 17 عاماً. ودعا بيريز إلى تدخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للتعامل مع القضية.

يُذكر أن قضية نيغريرا لا تزال قيد التحقيق القضائي، ويؤكد برشلونة دائماً أن المدفوعات كانت مقابل تقارير فنية واستشارية مشروعة، نافياً أي محاولة للتأثير على التحكيم.