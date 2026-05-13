وفاة نجم دوري السلة الأميركي بعمر 29 عاماً

تُوفي لاعب نادي ممفيس غريزليز الأميركي-الكندي براندون كلارك عن عمر 29 عاماً، وفق ما أعلنه النادي المنافس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، دون أن يوضح أسباب الوفاة.

وقال النادي في بيان "نشعر بحزن عميق لفقدان براندون كلارك بشكل مأساوي. كان براندون زميلا استثنائيا في الفريق، وإنسانا أفضل حتى، وسيظل تأثيره في الفريق ومجتمع ممفيس راسخا في الذاكرة ولن يُنسى".

وُلد كلارك في فانكوفر، وتم اختياره في درافت عام 2019 من قبل نادي أوكلاهوما سيتي ثاندر، قبل أن ينتقل مباشرة إلى ممفيس غريزليز، حيث دافع عن ألوان الفريق لسبعة مواسم.

وتعرّض اللاعب لعدة إصابات في السنوات الأخيرة، ما حدّ من مشاركته، إذ لم يخض سوى مباراتين خلال موسم 2025-2026. وكان قد قدّم أفضل أرقامه في موسمه الأول (2019-2020)، بمعدل بلغ 12.1 نقطة و5.9 متابعات في المباراة الواحدة.