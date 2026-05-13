انهيار "الدروايش".. الإسماعيلي يهبط إلى دوري الدرجة الثانية

أنهى وادي دجلة آمال ضيفه الإسماعيلي في البقاء بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد أن فاز عليه 2-1 في اطار مباريات الجولة العاشرة لمجموعة تفادي الهبوط للدرجة الثانية.

وتجمد رصيد الإسماعيلي عند 19 نقطة في المركز 14 والأخير لتنتهي آمال بقائه بالدوري الممتاز رسمياً ولن يفيده الفوز في المباريات الثلاثة المتبقية.

وسبق أن هبط الإسماعيلي من الدوري المصري الممتاز مرة واحدة وذلك في موسم 1957-1958، بسبب ظروف حرب عام 1956 ورحيل معظم لاعبيه عن الفريق، لكنه نجح في العودة سريعاً لدوري الأضواء.

وتهبط الأندية الأربعة الأخيرة في مجموعة تفادي الهبوط الى دوري الدرجة الثانية مع نهاية المسابقة.

وارتفع رصيد وادي دجلة إلى 48 نقطة متصدراً مجموعة تفادي الهبوط.

أحرز محمود دياسطي هدف التقدم لوادي دجلة في الدقيقة 22 بعد تهيئة محمد عبد الرحيم الذي راوغ ومر من الجهة اليمنى نحو منطقة الجزاء ثم مرر الكرة الى دياسطي المتمركز داخل المنطقة الذي سدد كرة أرضية سكنت الشباك.

وضاعف دياسطي النتيجة لوادي دجلة محرزا الهدف الثاني في الدقيقة 62 مستغلا رمية تماس نفذها أحمد دحروج عالية نحو منطقة الجزاء وصلت الى عمر عدلي الذي مررها بالرأس إلى دياسطي الذي سددها قوية سكنت الشباك.

وألغى حكم المباراة هدفاً ثالثاً لوادي دجلة في الدقيقة 25 بداعي التسلل على لاعب وادي دجلة علي حسين.

وقلص الإسماعيلي النتيجة بهدف في الدقيقة 73 أحرزه إيريك تراوري مستفيداً من ركلة حرة من منتصف الملعب لفريق وادي دجلة، نفذها محمد نصر بعرضية متقنة نحو منطقة الجزاء قابلها تراوري بضربة رأس سكنت الشباك.

وفرط وادي دجلة في فرصة تسجيل هدف ثالث بحلول الدقيقة 76 بعد مرور عبد الرحيم بالكرة نحو منطقة جزاء الإسماعيلي لكن الحارس عبدالرحمن محروس تصدى لمحاولته.

وطرد عبد الله محمد مدافع الإسماعيلي في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية له في المباراة ليطرد ويكمل الإسماعيلي الوقت المحتسب بدل الضائع بعشرة لاعبين.