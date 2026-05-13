حسْم اللقب الفرنسي بيد باريس سان جيرمان اليوم

يمتلك باريس سان جيرمان فرصة حسم لقب الدوري الفرنسي اليوم، عندما يحل ضيفاً على مطارده المباشر لنس، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ29، وضمن فريق العاصمة عملياً لقبه الخامس توالياً والـ14 في تاريخه، بفوزه الثمين على ضيفه بريست (1-0)، الأحد الماضي، حيث أبقى على فارق النقاط الست أمام لنس الفائز على نانت (1-0).

ويحتاج رجال المدرب الإسباني، لويس إنريكي، إلى تفادي الخسارة، للاحتفاظ بتاجه خلال رحلته إلى ملعب الفريق الذي دفعه إلى أقصى حدود المنافسة هذا الموسم، بينما يجد لنس نفسه مطالباً بكسب النقاط الثلاث، لتمديد المطاردة المثيرة إلى المرحلة الأخيرة وإن كان سان جيرمان يتفوق بفارق كبير من الأهداف (+44 مقابل +29 لفريق الدم والذهب).