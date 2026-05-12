بيريز: لن أستقيل من منصبي وسأترشح للرئاسة بالانتخابات المبكرة

أعلن رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورينتينو بيريز أنه لن يستقيل من منصبه، معلناً إجراء النادي لانتخابات مبكرة سيكون هو أحد المرشحين فيها، مهاجماً أعضاء في النادي يريدون السيطرة عليه دون أن يسميهم.

وقال بيريز في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، إن هناك حملة ممنهجة ضده وضد ريال مدريد، بسبب عدم تحقيق الألقاب، رافضاً الحديث عن اللاعبين أو عن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي يتردد اسمه بالإعلام لتولي قيادة ريال مدريد.

وهاجم بيريز من يقول إن النادي الملكي بحالة فوضى كون الميرينغي هو الفريق الأعلى قيمة في العالم.