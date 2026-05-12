مهاجم منتخب قطر يصبح أكبر لاعب في تاريخ كأس العالم

أصبح المهاجم القطري المخضرم سباستيان سوريا يمتلك فرصة حقيقية ليصبح أكبر لاعب (ليس حارس مرمى) يشارك في تاريخ كأس العالم حال مشاركته، بعدما تم إدراج اللاعب البالغ من العمر 42 عاما اليوم الثلاثاء ضمن القائمة المبدئية لمنتخب بلاده التي ستخوض غمار البطولة.

وجاء سوريا، المولود في أوروجواي، ضمن مجموعة مكونة من 34 لاعبا اختارهم مدرب قطر، الإسباني جولين لوبيتيجي، وهي القائمة التي ستتقلص إلى 26 لاعبا قبل انطلاق المونديال في 11 يونيو.

وفي حال مشاركة سوريا في كأس العالم، حيث تلعب قطر في مجموعة تضم كندا وسويسرا والبوسنة والهرسك، فإنه سيكسر الرقم القياسي المسجل باسم روجيه ميلا كأكبر لاعب في تاريخ البطولة، إذ كان ميلا يبلغ من العمر أيضا 42 عاما عندما خاض آخر مونديال له مع الكاميرون عام 1994 في الولايات المتحدة.

ويظل الحارس المصري عصام الحضري هو أكبر لاعب سنا شارك في كأس العالم على الإطلاق، حيث كان يبلغ من العمر 45 عاما و161 يوما عندما لعب ضد السعودية في عام 2018، كما يتوقع أن يتواجد حارس مرمى اسكتلندا كريج جوردون البالغ من العمر 43 عاما في نسخة هذا العام إذا تعافى من إصابته في الوقت المناسب.

وبدا أن مسيرة سوريا الدولية انتهت في عام 2017، ولم يتم اختياره للمشاركة في كأس العالم 2022 التي استضافتها قطر، إلا أنه تم استدعاؤه مجددا في أكتوبر وشارك في المباراة الحاسمة لقطر في تصفيات كأس العالم، حيث دخل كبديل في الشوط الثاني خلال الفوز على الإمارات 2 /1 في الدوحة.

وعقب تلك المباراة، كتب سوريا عبر حسابه على منصة «إنستغرام» لتبادل الصور «أشكر الله الذي سمح لي بعيش هذه اللحظة، وفخور بارتداء قميص العنابي مرة أخرى وتمثيل هذا البلد الجميل». يذكر أن سوريا انتقل للعب في الدوري القطري عام 2004 وحصل على الجنسية القطرية قبل أن يسجل ظهوره الأول مع المنتخب الوطني في عام 2007.

وتبدأ قطر مشوارها بالمونديال في 13 يونيو أمام سويسرا في سان فرانسيسكو، ثم تواجه كندا في فانكوفر، وتختتم مباريات المجموعة الثانية ضد البوسنة والهرسك في سياتل يوم 24 يونيو.