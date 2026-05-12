مقارنة بين هدفي التعمري وديمبلي.. وهذا سبب فوز اللاعب الفرنسي بجائزة الموسم

شهدت حفل جوائز الدوري الفرنسي لكرة القدم لهذا العام 2026 الذي نظمته رابطة اللاعبين المحترفين الفرنسية في العاصمة، باريس منافسة شرسة على جائزة "هدف العام"، والتي حُسمت لصالح النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، بعد أن تركت علامات استفهام لدى الجمهور الأردني الذي كان يأمل في أن تذهب الجائزة إلى النجم موسى التعمري بسبب هدفه الرائع الذي أحرزه على الطاير في مرمى أولمبيك ليون.

واعتبرت الصحافة العالمية هدف التعمري بأنه لوحة فنية تشبه هدف الأسطورة الهولندي ماركو فان باستن الشهير في يورو 1988. ورغم قوته، إلا أن تصويت الجمهور رجح كفة ديمبلي في النهاية.

وإليك تفاصيل المنافسة والمقارنة بين الهدفين:

عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان)

-سجل ديمبلي هدفاً رائعاً بتسديدة "ع الطاير" بطرقة مذهلة خلال فوز باريس سان جيرمان على ليل بنتيجة 3-0 في 16 يناير 2026.

وكان هدف ديمبلي ذو جمالية فنية عالية للتسديدة وسرعة في التنفيذ خصوصاً أنه راوغ ثلاثة لاعبي داخل المنطقة، وسدد بيسراه من فوق الحارس المتقدم عن مرماه، جعلت الجمهور يختار هذا الهدف ليتوج ديمبلي بجائزة أفضل هدف.

موسى التعمري (ستاد رين)