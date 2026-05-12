مدرب برشلونة: نريد الوصول إلى 100 نقطة

قال الألماني هانزي فليك مدرب نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، إن الدوري لم ينتهِ بعد، كاشفاً عن هدف رسمه لنفسه وللفريق في الموسم الحالي.

وأضاف في المؤتمر الصحافي الذي يسبق زيارة فريقه لألافيس أن برشلونة تبقى لديه 3 مباريات هذا الموسم وهدفه الفوز بها للوصول إلى 100 نقطة، حيث يملك الفريق حالياً 91 نقطة جمعها من 30 فوزاً وتعادلاً و4 خسائر.

وكان فليك قد أعلن خلال المؤتمر عن تجديد تعاقده مع برشلونة لمدة موسمين، يتضمن خيار التمديد لموسم ثالث.