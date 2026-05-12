غوارديولا يرفض الاستسلام.. سيتي «لا يزال يقاتل» من أجل الدوري

قال المدرب الإسباني بيب غوارديولا إن فريقه مانشستر سيتي لا يشعر بضغط إضافي، رغم أنه يحتاج واقعيا إلى الفوز على كريستال بالاس الأربعاء للحفاظ على آماله في إحراز لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ويحتل سيتي، مع تبقي ثلاث مباريات، المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف المتصدر أرسنال، مع مباراة مؤجلة.

وسيؤدي أي تعثر في الفوز على ملعب الاتحاد إلى تمكين فريق مواطنه ميكل أرتيتا من حسم أول لقب له في الدوري منذ 22 عاما، عندما يواجه بيرنلي الاثنين.

وسُئل غوارديولا في مؤتمره الصحافي قبل المباراة، الثلاثاء، عن حجم الضغط الذي يواجهه سيتي بعد النتائج الأخيرة، بينها التعادل المخيب مع إيفرتون 3-3 الأسبوع الماضي.

وقال: «نفسه قبل يومين، ثلاثة أيام، أربعة أيام، قبل أسبوع، أسبوعين، هو نفسه».

وأضاف مدرب سيتي، الساعي إلى لقبه السابع في الدوري خلال تسعة مواسم، أنه لم ير لاعبيه بعد ليقيّم حالتهم المعنوية منذ النهاية الدراماتيكية لمباراة أرسنال مع وست هام الأحد.

وفاز «المدفعجية» 1-0 بعدما أُلغي هدف التعادل المتأخر جدا لوست هام، المهدد بالهبوط، عقب مراجعة مطولة لحكم الفيديو المساعد (فار).

وقال غوارديولا: «تعلمت من مسيرتي كمدرب أن ما لا يمكنك التحكم به، انسَه».

وأضاف: «(التركيز) ومحاولة تقديم ما لم نقدمه بشكل أفضل هذا الموسم من أجل القتال على لقب الدوري. ما زلنا نقاتل و(المباراة المقبلة هي) كريستال بالاس».

ويستضيف بالاس أرسنال في المرحلة الأخيرة من موسم الدوري، قبل أيام فقط من مواجهته الفريق الإسباني رايو فايكانو في نهائي مسابقة كونفرنس ليغ القارية، لكن غوارديولا قال إنه غير قلق من احتمال أن يدفعوا بتشكيلة منقوصة.

وقال: «إنهم محترفون جدا، الفرق. كريستال بالاس سيلعب بأفضل ما لديه. رأينا ليدز أمس أمام توتنهام (تعادل 1-1)، كيف ينافسون حتى وهم خارج صراع الهبوط».

وأوضح غوارديولا أن الإسباني رودري والأوزبكي عبد القادر خوسانوف أصبحا «أفضل»، مشيرا إلى أنه سيقرر بعد حصة التدريب الثلاثاء ما إذا كان أي منهما جاهزا للعودة إلى اللعب.

ويواجه سيتي تشلسي في نهائي كأس إنكلترا السبت، ولا يزال في سباق تحقيق ثلاثية محلية بعد فوزه بكأس الرابطة في وقت سابق من الموسم.