نيمار يتقدم قائمة البرازيل الأولية قبل كأس العالم

أرسل المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي القائمة الأولية للمنتخب البرازيلي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وحسب صحيفة "لانس" تضمنت القائمة 55 اسماً مزجت بين الخبرة الأوروبية والدماء الجديدة من الدوري البرازيلي، وشهدت عودة أسماء رنانة وتواجد مواهب شابة صاعدة.

القائمة الكاملة كما جاءت:

حراسة المرمى:

لم يخلُ المركز من الأسماء الكبيرة مع تواجد ثنائي "البريميير ليغ" التاريخي، بالإضافة إلى وجوه شابة:

أليسون (ليفربول - إنجلترا)

إيدرسون (فنربخشة - تركيا)

بينتو (النصر - السعودية)

هوغو سوزا (كورينثيانز)

جون (نوتينغهام فورست - إنجلترا)

كارلوس ميغيل (بالميراس)

خط الدفاع:

يقود ماركينيوس وتياغو سيلفا الدفاع، مع بروز أسماء شابة مثل فيتور ريس:

قلب الدفاع: ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، تياغو سيلفا (بورتو)، غابرييل ماغاليس (آرسنال)، بريمر (يوفنتوس)، ليو بيريرا (فلامنغو)، إيبانيز (الأهلي السعودي)، أليكساندرو (ليل)، فابريسيو برونو (كروزيرو)، بيرالدو (باريس سان جيرمان)، فيتور ريس (جيرونا)، موريلو (نوتينغهام فورست).

الظهير الأيمن: ويسلي (روما)، دانيلو (فلامينغو)، باولو هنريك (فاسكو دي غاما)، فيتينيو (بوتافوغو).

الظهير الأيسر: أليكس ساندرو (فلامنغو)، دوغلاس سانتوس (زينيت)، لوتشيانو جوبا (باهيا)، كايو هنريك (موناكو)، كايكي (كروزيرو)، كارلوس أوغوستو (إنتر ميلان).

خط الوسط:

خيارات متنوعة تجمع بين القوة البدنية والمهارة العالية، مع حضور لافت للاعبي الدوري الإنجليزي:

كاسيميرو (مانشستر يونايتد)، برونو غيماريش (نيوكاسل)، فابينيو (الاتحاد السعودي)، أندري سانتوس (تشيلسي)، دانيلو (بوتافوغو)، لوكاس باكيتا (فلامنغو)، غابرييل سارا (غلطة سراي)، جواو غوميز (وولفرهامبتون)، أندرياس بيريرا (بالميراس)، جولينتون (نيوكاسل)، غيرسون (كروزيرو)، ماثيوس بيريرا (كروزيرو).

خط الهجوم: قوة ضاربة بقيادة فينيسوس ونيمار

الهجوم هو "مربط الفرس" في قائمة أنشيلوتي، بوجود أفضل لاعبي العالم حالياً ومواهب المستقبل:

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

رافينيا (برشلونة)

نيمار جونيور (سانتوس) - العودة المنتظرة

إندريك (ليون)

إستيفاو (تشيلسي)

رودريغو جوس (ريال مدريد)

غابرييل مارتينلي (آرسنال)

ريتشارليسون (توتنهام)

بيدرو (فلامنغو)

ماثيوس كونيا (مانشستر يونايتد)، لويز هنريك (زينيت)، جواو بيدرو (تشيلسي)، ريان (بورنموث)، أنتوني (ريال بيتيس)، إيغور تياغو (برينتفورد)، إيغور جيسوس (نوتينغهام فورست)، كايو خورخي (كروزيرو).

هذا، وسيتم تقليص هذه قائمة منتخب البرازيل لاحقاً لتشمل الأسماء النهائية التي ستخوض غمار كأس العالم 2026 تحت قيادة "المستر" أنشيلوتي.