58 مليون إسترليني مكاسب تشيلسي من نجاح آرسنال محلياً وقارياً

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن تفاصيل مثيرة وصادمة في عقود انتقال عدد من لاعبي تشيلسي إلى صفوف جارهم اللندني آرسنال، حيث وضعت إدارة "البلوز" بنوداً وحوافز إضافية قد تجعل "الغانرز" يدفع مبالغ طائلة في حال ملامسة المجد القاري والمحلي.

وتأتي هذه الأنباء لتسلط الضوء على الحنكة التفاوضية التي أدار بها تشيلسي ملف رحيل لاعبيه، محولاً نجاحات منافسه المباشر إلى مكاسب مالية ضخمة تصب في مصلحة النادي الأزرق.

واقترب "الغانرز" بشكل كبير من حسم لقب الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر المسابقة برصيد 79 نقطة بفارق 5 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة.

ولم تتبقى لكتيبة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا سوى مباراتين فقط لإعتلاء منصة التتويج بلقب "البريميير ليغ" في حال الفوز بهما معاً.

هذا ووصل النادي اللندني أيضاً إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عقب تخطيه فريق أتلتيكو مدريد في نصف النهائي، حيث سيواجه باريس سان جيرمان في المباراة الختامية لـ"ذات الأذنين".

ووفقاً للتسريبات، فإن فوز آرسنال بلقب دوري أبطال أوروبا سيفعل بنداً يلزمهم بدفع 30 مليون جنيه إسترليني إضافية لتشيلسي كجزء من صفقة النجم الألماني كاي هافيرتز.

هذا المبلغ الضخم يعادل قيمة انتقال اللاعب كاملة، مما يعني أن تشيلسي سيظل مستفيداً من تألق هافيرتز حتى وهو يرتدي قميص المنافس، في استراتيجية تضمن تعويض القيمة السوقية للاعب بشكل تصاعدي بناءً على إنجازاته الجماعية.

ولا تتوقف المكاسب عند هافيرتز فحسب، بل تمتد لتشمل صفقات أخرى، إذ سيتعين على آرسنال دفع 20 مليون جنيه إسترليني إضافية مقابل اللاعب مادويكي في حال نجاح الفريق في الجمع بين لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

كما ستنتعش خزائن تشيلسي بمبلغ 8 ملايين جنيه إسترليني أخرى تتعلق بالحارس كيبا إذا تمكن "المدفعجية" من تحقيق هذه الثنائية التاريخية، مما يجعل تشيلسي شريكاً "مالياً" في كل بطولة يرفعها آرسنال.

ووصف محللون رياضيون هذه الاتفاقيات بأنها "ضربة معلم" من قبل إدارة تشيلسي، التي عرفت كيف تؤمن مستقبل النادي المالي من خلال استغلال طموح آرسنال المتزايد.

فبينما يسعى "الغانرز" لتحقيق الأحلام الكبرى لجماهيرهم، سيجدون أنفسهم مضطرين لتقاسم كعكة الانتصارات مع خصمهم اللدود في لندن، مما يجعل من هذه الصفقات واحدة من أذكى عمليات البيع في تاريخ "البريميير ليغ" الحديث.