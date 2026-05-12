الترجي يقيل بوميل بعد خسارة لقب الدوري التونسي

أعلن نادي الترجي انفصاله عن المدرب الفرنسي باتريس بوميل، بعد أقل من 24 ساعة من خسارته للقب الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم.

وخسر الترجي لقب الدوري، بهزيمته 1-0 أمام منافسه الإفريقي الأحد. وتوقف رصيده عند 60 نقطة متأخرا بفارق خمس نقاط عن متصدر البطولة الإفريقي قبل جولة واحدة من النهاية.

وقال الترجي عبر فيسبوك إنه انفصل عن المدرب بوميل.

وأضاف أن المدرب المساعد كريستيان براكوني سيتولى تدريب الفريق فيما تبقى من الموسم، إذ يسعى لبلوغ دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل.

ويلعب الترجي في الجولة الأخيرة أمام اتحاد بن قردان يوم 14 مايو.