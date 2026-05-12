مدافع ريال مدريد مندي يخضع لعملية جراحية

خضع مدافع ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الفرنسي فيرلان مندي، لعملية جراحية، أمس، لعلاج إصابة متكررة في فخذه اليمنى، وأكد مصدر مطلع أن العملية، التي أُجريت في ليون، سارت على ما يرام، ومن المتوقع عودة المدافع الفرنسي إلى الملاعب في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر.

وكانت هناك مخاوف من غياب مندي، البالغ 30 عاماً لمدة عام، بسبب هذه الإصابة الخطرة التي تفاقمت مجدداً خلال مباراة في الدوري الإسباني، في الثالث من مايو الجاري.

وتعد هذه الإصابة الخامسة هذا الموسم لمندي، الذي سبق له اللعب مع لوهافر (2013-2017)، وليون (2017-2019)، وتدرج في أكاديمية باريس سان جيرمان للشباب بين عامَي 2004 و2012.