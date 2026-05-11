مشهد "غير مألوف" بعد "كلاسيكو" برشلونة وريال مدريد (فيديو)

رصدت كاميرات المشجعين في استاد "كامب نو" مشهداً غير مألوف في مباريات "الكلاسيكو" بين ريال مدريد وبرشلونة، التي عادة ما تبدأ بشرارة وتنتهي بأجواء مشتعلة تمتد إلى منصات التواصل الاجتماعي.

غير أن "كلاسيكو الأحد"، الذي حسمه برشلونة بفوزه على غريمه التقليدي 2-0، وتُوّج على إثره بلقب الدوري الإسباني مبكراً، بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد، جاء مغايراً تماماً، إذ شهد عقب صافرة النهاية روحاً رياضية عالية من لاعبي النادي الملكي، الذين توجهوا إلى لاعبي برشلونة لمصافحتهم وتهنئتهم على الانتصار والتتويج باللقب الـ29 في تاريخ النادي الكاتالوني.

وانتشرت مقاطع فيديو أخرى ظهر فيها لاعبو ريال مدريد وهم يتوجهون إلى مدرب برشلونة الألماني هانزي فليك لتقديم التعازي له، بعدما توفي والده قبل ساعات من انطلاق "الكلاسيكو".

May 10, 2026

من جهتها، قالت صحيفة "آس" الإسبانية، عبر حسابها على منصة "إكس": "فينيسيوس ولاعبو ريال مدريد تقدموا بخالص التعازي إلى فليك بعد الكلاسيكو.. روح رياضية عالية من البرازيلي، قائد الفريق الأبيض، ومن جميع لاعبي ريال مدريد عقب انتهاء المباراة".

وأضافت: "قبل انطلاق المباراة، وقف الجميع في الملعب دقيقة صمت تكريماً للراحل. وأظهرت لقطات البث التلفزيوني فليك وهو يبكي، بينما يواسيه أعضاء الجهاز الفني واللاعبون، في لحظة مؤثرة أضفت أجواء عاطفية على الأمسية المهمة".

يذكر أن المباراة شهدت صراعات ثنائية بين لاعبي الغريمين واشتباك بعض اللاعبين منها ما جرى بين الإنجليزي ألكسندر أرنولد والبرازيلي رافينيا لكن الحكم اكتفى بتوجيه البطاقة الصفراء لكل منهما، وكذلك مشهد اشتباك لاعبي برشلونة مع البرازيلي فينسيوس إلا أن هذه المشاهد زالت تماماً بعد صافرة النهاية وتصافح اللاعبون.