برشلونة يوجه ضربتين لريال مدريد.. ويحسم "الليغا" و"الكلاسيكو"

​حسم برشلونة لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ⁠للمرة 29 في تاريخه بتغلبه 2-صفر على ‌منافسه المباشر ريال مدريد ‌اليوم الأحد.

بهذه النتيجة ‌رفع الفريق ‌الكاتالوني رصيده ‌إلى 91 نقطة ​في الصدارة، ‌بفارق ​14 نقطة ⁠أمام ريال مدريد ​ثاني ⁠الترتيب.

وافتتح ماركوس ⁠راشفورد التسجيل في ⁠الدقائق الأولى من ركلة حرة نفذها ببراعة، قبل أن يضيف ‌فيران توريس الهدف الثاني ​بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

بهذا الفوز رد برشلونة اعتباره من الخسارة 1-2 في مباراة الدور الأول على ملعب "سانتياغو برنابيو"، فيما خسر الريال اللقب الثاني هذا الموسم أمام منافسه المباشر بعد السقوط بنتيجة 2-3 أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي أقيم في يناير الماضي.

وحقق مدرب برشلونة هانزي فليك الذي تلقى صدمة مؤلمة بوفاة والده قبل ساعات قليلة من الكلاسيكو، لقبه الخامس مع الفريق، بعدما حقق الثلاثية المحلية في الموسم الماضي.

وواصل فليك تفوقه على ريال مدريد بالفوز في 6 مواجهات "كلاسيكيو" مقابل خسارة وحيدة على مدار الموسمين الحالي والماضي متفوقا على ثلاثة مدربين مختلفين، وهم الإيطالي كارلو أنشيلوتي والإسبانيين تشابي ألونسو وألفارو أربيلوا.