بيراميدز بطل كأس مصر للمرة الثانية

توج بيراميدز بلقب كأس مصر بعد فوزه على زد بنتيجة 2-1، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء الأحد.

ونجح بيراميدز في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله كريم حافظ في الدقيقة 45، قبل أن يعزز الكونغولي فيستون ماييلي النتيجة بالهدف الثاني عند الدقيقة 57.

وشهدت المباراة تعرض مصطفى زيكو لاعب بيراميدز للطرد في الدقيقة 82، ليستغل زد النقص العددي ويقلص الفارق عبر رأفت خليل في الدقيقة 92، إلا أن الفريق السماوي حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

ويعد هذا اللقب هو الثاني في تاريخ بيراميدز على المستوى المحلي، بعدما سبق له التتويج بكأس مصر في موسم 2023-2024، على حساب زد أيضًا بهدف دون رد، ليؤكد الفريق تفوقه في المواجهات النهائية بين الطرفين.